AMLO se reunirá con su Gabinete para alistar el Presupuesto de Egresos del 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que junto con su Gabinete comenzarán a perfilar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 que deberá entregarse al Congreso antes del 8 de septiembre.

“Vamos a empezar a proyectar el Presupuesto, que por ley tenemos que enviar en estos días un anteproyecto al Congreso”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en la reunión, Hacienda informará sobre ingresos y otras fuentes de financiamiento.



“Luego vemos cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, los programas de desarrollo”, detalló el Mandatario.

El presidente López Obrador adelantó que no vamos a tener dificultad, no se va a detener ni una obra, podemos terminar este año, no va a haber subejercicio, es decir el avance físico corresponde con el financiero.

Resaltó que en la nómina federal hay garantía de pago incluyendo aguinaldo para todos los trabajadores al servicio del pueblo, como maestros, médicos, enfermeras, marinos, soldados y policías.

