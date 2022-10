AMLO: se retirarán cajas registradores de hospitales del IMSS para garantizar acceso a la salud

Guamúchil, Sinaloa.— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, para garantizar que el derecho a la salud sea gratuito y universal, se retirarán todas las cajas y máquinas registradoras de los hospitales del IMSS.

“Queremos que se garantice el derecho del pueblo a la salud. Y les digo algo: va a ser universal y gratuito. Se van a quitar las cajas, las máquinas registradoras en los hospitales; se va a tener el derecho a ser atendido”.

Al supervisar los avances del plan de Salud IMSS-Bienestar en ese estado, el Mandatario federal aseguró que se avanza la implementación del modelo IMSS-Bienestar con lo que se federalizan los servicios de salud, en donde se tendrán medicinas, especialistas, se basificará a los trabajadores del sector y se tendrán instalaciones equipada para atender entre otros, infartos —que nuevamente es la primera causa de muerte después de Covid—, cáncer de mama y hemodiálisis.

“Atender el principal problema de muerte que hay en el país, la primera causa de muerte, que son los infartos. Fíjense, el año pasado y el antepasado era Covid, ahora ya volvió a ser primer lugar como causa de muerte los infartos, y no se tenía para atención preventiva en hospitales. Ya aquí ya se tiene, pero es para prevenir, es decir, para salvar la vida, siempre y cuando después que no pase de una hora, dos horas, ya se tenga una intervención, un cateterismo, porque, si no, no se salva el paciente.

"Entonces, vamos a tener estos equipos aquí y vamos a procurar que se tengan en Mazatlán, en Culiacán, en Mochis, los equipos y los médicos cardiólogos, especialistas, porque es intervencionismo para salvar la vida y enfrentar el problema grave de los infartos.

“Lo segundo es lo que tiene que ver con el cáncer de mama, que también vamos a tener ya equipos en todo Sinaloa. Aquí hay mastografía en este hospital, qué bueno, pero no hay en Mocorito y no hay otros municipios, y tampoco hay clínicas para intervenir y hacer operaciones de cáncer de mama. Eso también se va a resolver.

"Y lo tercero, ya se dijo aquí, es la hemodiálisis, que da mucha tristeza que el que necesita este servicio tiene que ser trasladado porque no hay sistemas de hemodiálisis, de atención a enfermos que requieren este tratamiento en los hospitales. Todo eso lo vamos a ir resolviendo”, dijo.

