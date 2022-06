AMLO. Se arraigó la asociación entre autoridad y delincuencia en materia de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque no les guste a “los conservadores” el problema de fondo en materia de seguridad es que se arraigó la asociación entre autoridad y delincuencia organizada.

“Aunque no les gusta a los conservadores, el ejemplo más claro es lo de García Luna (preso en Estados Unidos e investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico). Ya cuando se llega a esos extremos ya no hay salida, ese si es un callejón sin salida, ahí si es tocar fondo y quedarse en el fango, enterrarse y no salir, no emerger y eso es lo que hemos procurado, evitar la impunidad, que no haya impunidad”.

En conferencia de prensa, previo a la presentación del informe Cero Impunidad, el titular del Ejecutivo dijo que no solo es combatir la corrupción sino acabar con la impunidad.

Lee más: “Ya no alcanzan abrazos para tantos balazos”

“Que no haya asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Ese es un problema de fondo que se fue arraigando en el país, no había línea divisoria entre autoridad y delincuencia”, criticó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot