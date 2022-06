AMLO. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto son mis adversarios, pero no mis enemigos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto son sus adversarios, pero no los considero mis enemigos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que sus diferencias con los expresidentes son de orden político, no es algo personal y manifestó que “yo no odio”.

Señaló que la política que sus antecesores impulsaron beneficio a minorías, se auspició la corrupción y produjo el atraso y empobrecimiento del pueblo.

Lee más: Continúa investigación a expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto por Odebrecht: UIF

“Quiero comentar de que nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos.

“Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre. Nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Zedillo, ni de Fox, ni la de Calderón, ni de Peña Nieto, pues las diferencias son de orden político, no algo personal, yo no odio, lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica, benefició a minorías, auspicio la corrupción, y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo, ese es el fondo el asunto”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó a Salinas de haber entregado los bienes de la nación , como empresas públicas, bancos, minas, tierra ejidales, a particulares y de manera precisa, acusó, a sus allegados.

Lee más: AMLO llama "cretinos", "desinformados" e "hipócritas" a críticos de su estrategia de seguridad

“Porque quiso construir crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Cómo unos cuantos, una minoría se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo”.

En el caso de Zedillo, el presidente López Obrador reprochó que, con la crisis económica se haya rescatado “a los de arriba” con el Fobaproa en vez de rescatar a los más pobres, a los pequeños comerciantes.

El Mandatario federal acusó a Vicente Fox de haber engañado a millones de mexicanos de que iba haber un cambio “y siguió con lo mismo”, además de señalarlo de haber encabezado el operativo del supuesto fraude electoral en 2006 "cuando nos roban la Presidencia de la República”.

Lee más: Demora de vuelos se agrava en el aeropuerto capitalino

Señaló a Felipe Calderón de haber impulsado la guerra contra el narcotráfico, de tener como secretario de Seguridad Pública, a Genaro García Luna, recluido hoy en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico en Estados Unidos, y en cuanto a Enrique Peña Nieto, el Mandatario federal lo señaló por la corrupción que hubo en su sexenio.

“Pero de ahí a que yo les tengo odio, no, no , no. Si me encontrará yo a Calderón, me encontrara yo a Salinas, a lo mejor lo saludaría, a lo mejor no, no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente, pero en lo personal es otra cosa”, agregó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot