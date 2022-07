AMLO. Sale en defensa de Ken Salazar tras nota de NYT

Al manifestar que es su amigo, un hombre bueno y un político muy responsables, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, luego que The New York Times publicara hoy que funcionarios estadounidenses desconfían del embajador, pues consideran que pareciera contradecir las políticas de la Casa Blanca con tal de alinearse con el presidente mexicano.

El Mandatario federal aseguró que lo que quisieran los conservadores reaccionarios es que hubiera un “halcón” de embajador.

En conferencia de prensa matutina y al destacar que tiene buena relación con el gobierno de Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que el embajador estadounidense es un hombre bueno, sensato, simpático, de origen mexicano y que es un político muy responsable.

Lee más: NYT señala que Joe Biden "teme" cercanía entre AMLO y Ken Salazar

“Tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Hoy creo que el The New York Times, para variar, se lanza contra Ken Salazar, el embajador. Sí es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, que es amigo del presidente Biden; un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, ademas simpático, es muy amigo del presidente Biden, y él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación.

“Es muy buena persona y son muy buenas las relaciones, pero lo voy a decir: los conservadores reaccionarios quisieran tener un halcón de embajador (…) Entonces nuestro apoyo a Ken, además no tiene razón, si es una falsedad, es una mentira”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que Ken Salazar es un hombre responsable que defiende a su país.

Manifestó que tal vez The New York Times considera que Estados Unidos debe de someter a nuestro países y que México es una colonia.

Lee más: "Fue algo indigno": AMLO expresa inconformidad por cateo a casa de Alito Moreno

“El embajador Ken es un hombre responsable que defiende a su país, estuvo aquí conmigo casi una semana aquí recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidense, tratando caso por caso. Es una gente de lo mejor, pero los del New York Times están con la idea de que Estados Unidos debe de someternos, creen que somos colonia, no, México es un país independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía, a ningún gobierno del mundo, sean nuestros vecinos de Estados Unidos o sean de China o de Rusia.

“Nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo, por eso nuestra política de autodeterminación de los pueblos”, dijo.

Manifestó que lo que deberían de estar haciendo los periódicos de la Unión Americana es defender al periodista Julian Assange, que “es la defensa de la libertad, pero eso no lo tocan, no es nota, dirían aquí”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot