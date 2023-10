El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay acuerdo con la empresa Vulcan para adquirir las más de 2 mil hectáreas del banco de arena de Calica, en Quintana Roo, se tomará una decisión legal antes de que termine su sexenio.

"No ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la estación del Tren Maya de Cancún, Quintana Roo dijo que los empresarios están mal asesorados y apuestan a termine el gobierno para que no se dé continuidad al proceso legal.

Recordó que Calica demandó al gobierno de México por mil 500 millones de dólares de indemnización con el argumento de que el cierre del banco de material fue ilegal.

¿Qué es y en dónde está Calica?

"Les estamos proponiendo, ya se hizo por escrito, el terreno habla de 6 mil u 8 mil millones de pesos las más de dos mil hectáreas, y les estamos planteando de que solo se utilizaría el muelle y que en la zona impactada se buscaría la forma de poner un centro de diversión y recreación en la zona ya afectada, y el resto lo declararíamos reserva natural protegida, cerca de 2 mil hectáreas", precisó.

Criticó a los ambientalistas que “surgen como hongos después de la lluvia” cuando se trata de programas para el beneficio del pueblo.

“¿Donde están, cómo es que se permitió todo esto y no había campaña como con lo del Tren Maya?”

cg