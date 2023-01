El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el cheque de los 2 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República (FGR) había entregado al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) para que fueran parte de los premios de la rifa del avión presidencial en 2020, se regresó al Infonavit y manifestó que “no hay ningún problema de nada” pues afirmó que en su gobierno “no somos rateros”.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre una reciente entrevista de Proceso a Jaime Cárdenas, extitular del Indep, quien reconoció que legalmente ese organismo no podía usar el dinero si no es un bien decomisado, abandonado, extinto o asegurado y ese cheque, indicó, no estaba en ninguna de las cuatro categorías.

“¿Qué sucedió con los 2 mil millones de pesos que se devolvieron al Infonavit de la FGR? ¿Que pasó?”, se le preguntó.

“Sí se devolvió al Infonavit y no hay problema de nada, nosotros no somos rateros, por eso, no tiene ninguno efecto”, contestó.

Con información de Alberto Morales

