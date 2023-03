AMLO reitera que estrategia de "Abrazos no balazos" es la adecuada y está dando resultados

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia de su gobierno para detener la violencia en el país es la adecuada, pues afirmó que se esta avanzando en el todo el país y ejemplo de esto, afirmó, es que hay menos homicidios que cuando llegó a la Presidencia de la República.

Aseguró que la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal, sino que “el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal reiteró que en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) predominó un “narcoestado” pues acusó que las autoridades estaban al servicio de la delincuencia.

“Considero que la estrategia que hemos llevado a cabo en todo el país y en Oaxaca es la adecuada para enfrentar el flagelo de la violencia. Creo que antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad, solo con el uso de la fuerza, se pensaba que con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, decían los gobernantes frente a las cámaras `No me va a temblar la mano´, `La ley es la ley”, y ya vimos lo que hicieron.

“Hubo un México cuando menos un sexenio, el de Calderón, en que predomino un narcoestado, porque las autoridades estabas al servicio de la delincuencia (…) Nosotros estamos aplicando un estrategia distinta porque nosotros consideramos que el ser humano no es malo por naturaleza que son las circunstancias que llevan a algunos a tomar le camino de las conductas antisociales que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay enfrentarlo haciendo el bien”, dijo.

En las instalaciones de la Octava Región Militar, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que esta concepción choca con la concepción del pensamiento conservador que impera en México y en el mundo.

“Esta concepción choca no solo con el pensamiento conservador imperante en México sino en el mundo. Hay quienes todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza y no es así”, agregó.

