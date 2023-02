AMLO reconoce a Biden porque no construyó muros ni realizó redadas contra migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque durante su mandato no ha construido muros y tampoco realiza redadas contra los migrantes, aseguró.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que le tiene respeto porque es el único presidente, de los últimos e independientemente del partido en el que militan, que no ha tomado como política la construcción de muros en la frontera entre México y Estados Unidos.

“Le tenemos mucho respeto al presidente Biden porque es el único de los presidentes de Estados Unidos, de años recientes, que no propuso construir muros, es el único, que los que ha habido republicanos o demócratas, como si fuese una manda, tenían que construir muro, también como publicidad”, comentó.

En ese sentido, lamentó que no se regularice la situación migratoria de los mexicanos que radican en Estados Unidos, pero le reconoció que no haya redadas en contra de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

“Le reconocemos eso, y le reconocemos al presidente Biden que no haya redadas, no se ha podido, porque hay una oposición fuerte en el Congreso, la regularización de los migrantes, pero por lo menos no hay redadas, no hay maltrato, y eso lo agradecemos mucho”, refirió.

Y acusó a la oposición de utilizar los problemas que derivan de la migración de mexicanos y sudamericanos que tiene que pasar por México para llegar a Estados Unidos, para sacar raja política.

“Ya empezaron a querer agarra de piñata a los migrantes, con su conservadurismo, de estos politiqueros, con su conservadurismo de siempre”, aseveró.

Con información de Alberto Morales

