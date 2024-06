El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que vuelva a contar "voto por voto" la elección para gobernador, tras la petición de la candidata de su partido, Claudia Delgadillo, quien impugnó el resultado de los 20 Distritos electorales.

“Que se abran los paquetes y que se cuenten lo votos, eso es lo mejor, eso se resuelve en pocos días, y que este la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos y de las coaliciones, y voto por voto, casilla por casilla, un recuento, eso es lo mejor. Mi recomendación respetuosa en todos esos casos es que se cuenten los votos, que se abran los paquetes, y así se resuelve todo”, dijo.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, aseguró que si no quieren abrir los paquetes y volver a contar los votos de la elección local del pasado 2 de junio, es porque el proceso no se realizó con honestidad.

“Desde luego, hay que atenerse a lo que decida la autoridad electoral, lo mío es una simple opinión, pero si ayuda mucho porque ya con eso no hay sospechas, pero el que se niega abrir paquetes a contar es porque sabe que no actuaron con honestidad, con limpieza”, afirmó.

Y recordó que en 2006 no se volvieron a contaron los votos, en la elección que perdió frente a Felipe Calderón, porque le dijeron que se tardarían en realizarlo.

“En 2006 cuando nos robaron la Presidencia, se negaron a eso. Utilizaron dos falacias, una que la ley no lo permitía, eso ya no aplica, porque la ley si lo permite. Eso fue el pretexto, el otro que llevaba mucho tiempo llevar a cabo el conteo, no, no lleva mucho tiempo”, expresó.

