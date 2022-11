AMLO rechaza que en el Ejército haya un ala que esté tomando decisiones en contra de sus órdenes

Tras señalamientos de que se bajó la guardia en la seguridad informática en el Ejército y que esto ocasionó el hackeo del colectivo Guacamaya, así como de acusaciones de que hay reticencia a entregar pruebas e informes militares en el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya un ala en el Ejército que esté tomando acciones diferentes o esté en dirección contraria a las que se dan desde Palacio Nacional y aseguró que son campañas de desprestigio a las Fuerzas Armadas y a su gobierno.

“¿Hay alguna ala en el Ejército que esté tomando acciones diferentes a la de esta administración o esté yendo en contra de las órdenes que van desde acá?”, se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

“No, no, es un parte de lo mismo. Esto del invento de que se compraron aviones, cohetes rusos son campañas de desprestigio al Ejército y al gobierno que representamos y a la transformación. Es que había mucha simulación, muchísima, en organizaciones no gubernamentales, en las llamadas organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones campesinas independientes, ya no hablemos del sector obrero, en la intelectualidad, de los organismos internacionales. El periodo neoliberal fue creando un andamiaje, muy perverso, para crear o reconocer o impulsar nuevos derechos, nuevas políticas públicas.

“Había y siguen habiendo hasta seminarios, grados académicos sobre nuevas políticas públicas, todo eso que se puso de moda, para que volteáramos a ver a otro lado y que no nos fijáramos en lo esencial, que era el saqueo que un grupo de potentados en el mundo llevo a cabo de recursos naturales de bienes de los pueblos como nunca en la historia”, dijo.

