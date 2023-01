AMLO: rechaza ampliar plazo para que aerolíneas de carga salgan del AICM

Al manifestar que “¿Creen que me chupo el dedo?”, y acusarlos de hacer “un alboroto”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó a la propuesta de las aerolíneas de carga de ampliar el plazo de 90 días a un año para salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como lo establece el anteproyecto presidencial.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los 90 días que establece el anteproyecto es un tiempo razonable y señaló que su gobierno tiene que cuidar que no se sature el aeropuerto capitalino.

Manifestó que no les tiene mucho respeto a las asociaciones de aerolíneas de carga que buscan ampliar el plazo para mudarse a otros aeropuertos porque, afirmó, son parecidas a las que se hicieron estudios a modo para evitar que se cancelara la construcción del aeropuerto en Texcoco.

“Están haciendo un alboroto, pero nosotros tenemos que cuidar de que no se sature el aeropuerto de la Ciudad de México y que toda la carga se pueda trasladar, manejar en el Aeropuerto Felipe Ángeles y entonces empiezan todas esas asociaciones que mencionar que no les tengo mucho respeto porque imagínense, de ese tipos de asociaciones eran las que utilizaron el gobierno pasado para justificar lo del aeropuerto de Texcoco y hicieron los estudios a modo, todavía mandaron el último estudio en la madrugada el di que íbamos a tomar la decisión y claro a favor del aeropuerto y una de las cosas que sostenían, era pues lo que estaba en le fondo, el negocio de que no podía funcionar los aeropuertos de la Ciudad de México que se tenia que cancelar y que se tenía que cancelar y se tenía que cancelar también el Aeropuerto de Santa Lucia para constituir nada más el de Texcoco".

“¿Por qué les preocupa que se vaya la carga al Felipe Ángeles si esto va a permitir que se liberen espacios para el Aeropuerto de la Ciudad, que les preocupa, si va haber recintos fiscales, si tiene el ferrocarril, tienen muchísimos más espacios? (…) Y dicen `si aceptamos pero queremos un año´, ¿Creen que me estoy chupando el dedo?, ¿para qué un año?", cuestionó.

“Entonces va el decreto, ya con un tiempo razonable, pero no un año, eh, 90 días, 90 días”, agregó.

Este martes, EL UNIVERSAL revela que el gobierno federal, por medio de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), rechaza extender el tiempo de 90 días para que aerolíneas de carga salgan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como lo establece el proyecto de decreto presidencial.

Empresas y asociaciones de aerolíneas de carga nacional e internacional, como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), han cuestionado el anteproyecto presidencial para que estas salgan del aeropuerto capitalino en 90 días, pues consideran que es un tiempo muy reducido, por lo que han planteado que este plazo se extienda a 180 días o incluso un año.

