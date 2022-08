AMLO reacciona a meme de "terrorismo" comiendo "tamales de chipilín", tras ola de violencia

Al acusar que hubo propaganda de grupos criminales y de la derecha en los bloqueos, quema de vehículos y tiendas de conveniencia en ciudades de el bajío y el norte del país en días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esto también lo alcanzó y en redes sociales difundieron un meme con su imagen.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que en el meme aparece comiendo tamales de chipilín y detrás de él un incendio, que en redes sociales algunos usuarios difundieron como "terrorismo".

“Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, de la quema de vehículos, de los Oxxos, y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo.

"Ayer decía de que no se puede hablar de que no fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero que hicieron propaganda tanto de grupos de la delincuencia como del bloque conservador, de eso no tengo duda, nada más es cosa de ver los medios que ayer vimos para darnos cuenta y las redes sociales", dijo en el Salón Tesorería.

Lee también: "No tengo duda", criminales y opositores hicieron propaganda de ola de violencia: AMLO

"Y las redes, estaba yo, aparezco en un meme comiéndome unos tamalitos de chipilín y hay atrás de mí un incendio, fuego y muchísimos mensajes de ese tipo y en el extranjero. Pero lo importante es que la gente está muy consciente y ya no se deja manipular", agregó.

Lee también: Roberto Madrazo: Si AMLO quiere abrazos y no balazos, ¿para qué quiere militarizar la seguridad pública?

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

ardm