AMLO prevé gira por América del Sur para este año

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este 2023 realizará una gira por América del Sur y entre los países que es posible que visite se encuentran Colombia, Argentina, Chile y Brasil.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que es muy probable que esté en Chile el próximo 11 de septiembre, en la ceremonia del 50 aniversario del asesinto del presidente Salvador Allende.

“Acerca del presidente (de Colombia), Gustavo Petro nos ha invitado y estamos viendo cuándo asistimos a una gira a América del Sur que tenemos pendiente, porque ya he estado, ya he viajado mucho. He estado cuatro veces en Estados Unido, una vez estuve en la ONU y tres en la Casa Blanca; uno con el presidente Trump y dos con el presidente Biden; o sea, cuatro visitas, y luego en Centroamérica. Estuve en Guatemala, El Salvador, en Honduras, Belice y Cuba y hasta ahí.

“Entonces, me falta el Cono Sur, falta Colombia, tengo que ir Argentina y tengo que ir a Brasil pero no voy a Brasil hasta que venga el presidente Lula, que ahora está ocupado, pero quedó en venir, y Chile, que estoy invitado y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre que es el 50 aniversario del asesinato del presidente Allende. Entonces a lo mejor voy a aprovechar para estar ahí en una visita que incluya varios países”, comentó.



