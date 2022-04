AMLO presume juego de beisbol con su secretario de la Defensa: "no lucimos mal"

Bateando “tres de tres”, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que jugó beisbol con el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González.

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval”, dijo en un mensaje que el Jefe del Ejecutivo difundió en sus redes sociales.

El mensaje está acompañado por un video de 50 segundos en donde el Presidente “macaneó” en su segundo intento, un toletazo por el jardín de la izquierda.

