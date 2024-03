El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que por no aplicar el modelo neoliberal y por no seguir las recomendaciones de organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), la economía mexicana está creciendo por lo que hay empleos, se ha incrementado el salario en 100%, y el peso es la moneda más fuerte del mundo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó que se ha logrado reducir la pobreza “como no sucedía en décadas”, así como la desigualdad social.

Destacó que también se tiene récord en inversión extranjera que llega a México.

“Yo siento que el modelo neoliberal es un fracaso que solo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría que son los que impulsan ese modelo en el mundo. Es un modelo fracasado, nosotros no seguimos las recomendaciones del Fondo Monteriano Internacional porque nos llevaba una profunda económica y de bienestar social, y como no seguimos las recomendaciones del FMI, o del Banco Mundial, la economía mexicana está creciendo, hay empleos, se ha incrementado el salario en términos reales más del 100%.

“Tenemos récord en inversión extranjera que llega a México, somos el país del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar, el peso que siempre se davalaba, ahora se ha fortalecido como no sucedía en décadas, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Hemos logrado reducir la pobreza como no sucedía en décadas y hemos logrado reducir la desigualdad social. Entonces sí funciona el no aplicar el modelo llamado neoliberal”, dijo.

