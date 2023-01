Luego de que Donald Trump arrancó su campaña presidencial con burlas hacia el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no gastara “pólvora en infiernitos”.

“No vamos a ir a todas. No vamos a gastar la pólvora en infiernitos, en política debemos distinguir que es una escaramuza, que es una batalla, no a la primera”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador rechazó que el expresidente estadounidense agarre a México de “piñata” y recordó que ya están en puerta las campañas electorales en Estados Unidos.

También lee: Trump se burla del gobierno de AMLO



Acusó que son “puras faramallas” lo dicho por el gobernador de Texas, Greg Abbott, al desplegar tanques en la frontera con México para frenar el paso de migrantes.

López Obrador recordó que en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos y si piensan que van a agarrar de bandera la política antimexicana, “les va a ir mal”.

“¿Trump no agarra a México como piñata?”, se le preguntó.

“No”, respondió el Presidente.

“¿Alardea?”, se le cuestionó.

“Sí y no vamos a permitirlo, y no nos vamos a enganchar, no vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos”, expresó.

También lee: Niño pone nervioso a guardaespaldas de AMLO

ed