AMLO pide marchar en paz por caso Ayotzinapa; “hay muchos provocadores que no quieren la justicia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este lunes 26 de septiembre es un “día de luto nacional” al conmemorarse ocho años de la desaparición de los 43 normalistas y ante la manifestación que se llevará a cabo esta tarde llamó a que se lleven a cabo de manera pacifica, pues alertó que “hay muchos provocadores que no quieren la justicia".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que la investigación continúa y se está avanzando y se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad.

Alertó que hay muchos intereses en juego y hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

“Este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado. Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad, y vamos continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, mamás de los jóvenes.

*“Mucho ojo con los provocadores, ellos no quieren la transformación ni la justicia, quieren administrar conflictos”, alertó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que hay muchos intereses en juego y hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre

“Hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble que no se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya impunidad.



El presidente López Obrador señaló que se garantizará el derecho a la manifestación y la libertad de expresión.

“Lo único es evitar la violencia porque no es nuevo, ya llevamos años practicando la no violencia, en nuestra lucha por la justicia (…) No se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en practica la resistencia civil pacifica, la no violencia”

“No es tirar piedras, ni bombas molotov, es protestar de manera pacífica y organizar al pueblo”, dijo.

