AMLO pide coordinación entre FGR y UIF sobre investigación a Videgaray por denuncia de Lozoya

Luego que ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso es investigado a raíz de la denuncia que en contra suya formuló el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene que haber coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF porque no pueden actuar por separado.

“Tiene que haber coordinación entre la Fiscalía y la UIF, no se puede actuar por separado. Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía. Ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo, solo que la fiscalía solicite a la UIF información se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la fiscalía", dijo.

“No podemos nosotros como Poder ejecutivo, UIF estar investigación si no existe una solicitud de la Fiscalía, o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero, en el sistema financiero, pero todo esto es para entregarlo a la Fiscalía, no para nosotros y tampoco podemos dar a conocer esta información con el propósito de no afectar el debido proceso".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso.

“Cuando hay una investigación, cuando se acusa a alguien de un presunto delito es la Fiscalía General de la República la que tiene las facultades y las responsabilidades para atender estos asuntos”, aseveró.

