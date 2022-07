El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado de “amor y paz” en su mañanera de este jueves, ante un altercado entre la periodista independiente Reyna Haydee Ramírez y el youtuber Hans Salazar, a quien llamó “palero”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador alzó los brazos y las manos en símbolo de amor y paz, luego de que la reportera reclamó que no se le da el acceso a las mañaneras todos los días y que hay quienes alaban al titular del Ejecutivo en las conferencias matutinas.

“Decirte que tienes todo el derecho de manifestarte, además yo siempre digo que la libertad no se implora sino se conquista y entonces es tu derecho y lo haces valer, y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va haber censura en contra tuya. Puedes tener una opinión, además esto es normal que tengas una opinión contraria; que puedas ejercer tu derecho a disentir y nosotros vamos a seguir”, expresó López Obrador al ser interrumpido.

“Tú cállate palero. Disculpa, tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero”, le dijo Reyna Ramírez a Hans Salazar, quien se dirigió a ella cuando hablaba López Obrador.

“Tranquilos, amor y paz”, intervinó López Obrador.



Foto: Captura de pantalla

Ramírez acusó que ha recibido amenazas de “seguidores o de opositores” del presidente López Obrador, además refirió que el titular del Ejecutivo “ha denostado, ha estigmatizado periodistas”: “Casi todos los días se dedica a eso”.

La reportera independiente acusó que no se le permite la entrada a la mañanera diario, por lo que López Obrador instruyó al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que se le dé el acceso “todos los días”.

“Usted prefiere las alabanzas, discúlpeme que se lo diga. A cuántas personas que actúan como; por sumisión, por guardar silencio o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las perchitas para que batee home runs. Yo no soy así presidente”, le externó la periodista a López Obrador.

“Si lo que interesa a usted le causa enojo, molestia …”, expresó la reportera.

“No me estés molestado ¡eh!. No me voy a molestar. ¿Ya terminaste?”, respondió el Presidente con ironía.

“No se enoje, yo no soy su enemiga ni su detractora tampoco”, le señaló Ramírez al Presidente.

Ramírez recordó que tiene un amparo, que está en revisión, referente al acceso a las conferencias matutinas.

