AMLO. A pesar de trabajar 16 horas diarias me gritan “ya ponte a trabajar”; son estereotipos conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que trabaja 16 horas diarias y que trabaja todos los fines de semana, en redes sociales y en la calle le gritan “¡Ya ponte a trabajar!”, y aseguró que estas son frases y estereotipos del pensamiento conservador.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal acusó que estos estereotipos de derecha también critican la forma de hablar o si no se habla inglés, además de retomar frases como “Eres un naco” o “Debemos civilizarte”.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la alta popularidad que registra es debido a que trabaja todos los días para su único amo que es, afirmó, el pueblo mexicano.

“Y cuando digo trabajar son 16 horas diarias y sábado y domingo, y es muy interesante lo que es el pensamiento conservador, porque tiene como frases hechas, ideas que se aplican en todos lados en el pensamiento conservador en el caso de México, también en el mundo. Por ejemplo, esto de que los pobres no trabajan y que por eso son pobres, esto tiene que ver con el pensamiento conservador o que el pueblo de México es un pueblo flojo, claro que no tienen razón. Nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es trabajador.

“¿Qué creen que me gritan a mí o ponen en las redes sociales? “¡Ya ponte a trabajar!” Porque ya son estereotipos de la derecha, o sea, y ya si nos vamos a cómo hablamos y si no hablamos inglés `Eres naco ´o ´debes civilizarte´, todo eso viene del pensamiento conservador”, afirmó.

maot