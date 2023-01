AMLO pedirá a del Mazo y a Miguel Riquelme no intervenir en comicios de este año

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que para las elecciones del Estado de México y Coahuila, buscará a los gobernadores Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, respectivamente, para suscribir una carta en la que se comprometen -junto con el gobierno federal- a no intervenir en los comicios de este año.

“En la elección intermedia federal, suscribimos una carta a todos los gobernadores y el presidente para que se dejar en libertad a los ciudadanos, se tiene ese documento y vamos a volver a reproducirlo por estas elecciones que están en puerta, la elección en Coahuila y la elección en el Estado de México”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador recomendó que no se utilice presupuesto para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato.

“Que se actúe con transparencia, que el voto sea libre, que las elecciones sean libres y limpias, que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto para la entrega de programas de Bienestar, que no se repartan despensas, todo eso, que avergüenza”.

El presidente López Obrador pidió a los ciudadanos que denuncien, que no se dejen y que no permitan el fraude electoral, y que acudan a instancias como la Fiscalía Electoral para presentar denuncias y el mismo INE.

“Pero las recomendaciones que los ciudadanos ayuden, para que se pueda establecer en nuestro país, una auténtica, una verdadera democracia, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no bombardeen con publicidad a los ciudadanos, porque eso ha costado muchísimo, no solo dinero, sino eso ha causado el estancamiento económico del país”.

Con información de Pedro Villa

