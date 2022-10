El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su reconocimiento al actor de cine y simpatizante del movimiento de la Cuarta Transformación, Damián Alcázar.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador calificó al protagonista de la película “La Ley de Herodes” como “el mejor actor mexicano”.

“No sé; mejor no lo digo porque lo voy a perjudicar. Bueno, sí lo digo, para mí, es el mejor actor mexicano. O sea, como profesional del cine y como ciudadano”, expresó López Obrador.

El presidente López Obrador también calificó como “extraordinario” a Luis Estrada, director de “El Infierno”: “Es un cineasta de primera”.

En el Salón Tesorería, López Obrador aprovechó para hacer una crítica a la cinta de Luis Estrada: “Una vez vi una película muy buena, de estas de actores independientes, de primera, pero solo no me gustó una cosa que no tiene que ver con los actores, sino con el que escribió el guión (...).

“Pero no me gustó de esa película de ‘El Infierno’, porque se les hizo fácil decir ‘vamos a traer a gente más violenta’ y deciden que van a ir a buscar a gente más violenta a las comunidades de Oaxaca y ahí no estoy nada, nada de acuerdo, porque en las comunidades de Oaxaca, donde hay más cultura, no hay esa violencia”.



