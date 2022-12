Al manifestar que “nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la oposición se está tardando en elegir a su candidato presidencial para 2024, a diferencia de los aspirantes de su movimiento, quienes, aseguró, son profesionales, con mucha experiencia, con principios y honestos.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que este tema lo habló ayer con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

“Se están tardando en lograr un acuerdo sobre quién los va a representar al bloque conservador, eso no es fácil. Ayer se lo decía yo a los empresarios; por el lado nuestro, en el flanco izquierdo son profesionales, gente con mucha experiencia, además con principios, gente honesta.

“Nosotros, los que están, todos son profesionales, que han tenido cargos de representación y son de primera, y ya eso lo tenemos resuelto y yo estoy tranquilo porque ya está resuelto el método, va a haber encuesta, no hay dedazo, va a ser el pueblo, Y cuándo van a resolver los del bloque conservador o qué piensa, que va a estar fácil, que se van a poner de acuerdo, que va a decir Claudio (X. González), ‘va a ser este’ y ya todos de acuerdo. No, eso es complejo”, expresó López Obrador.

“Les va a ganar el tiempo”, agregó.

También lee: Mario Maldonado.- AMLO come, ríe y endulza los oídos de magnates

En el Salón Tesorería, el Presidente afirmó que hay políticos opositores a su gobierno que han levantado la mano para la candidatura para 2024, pero solo para “hacer la finta” ya buscan estar en la lista para ser diputados plurinominales.

El presidente López Obrador advirtió que a la oposición “les va a ganar el tiempo” para elegir a su representante en la elección presidencial.

“Claro, hay unos que hacen la finta. Hablan de que quieren ser candidatos a la Presidencia y buscan que se incluya en la lista plurinominal para hacer diputados, pero no hay para tantos, son muchísimos.

"Los conservadores, los del bloque conservador, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Les va ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso, ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho”, dijo.

ed