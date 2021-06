Luego de las protestas que han realizado estudiantes de normales rurales en estados como Puebla y Chiapas, donde se han detenido a decenas de normalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se buscará atender por la vía pacífica sus demandas, pues aseguró que su gobierno no es represor y él no es el expresidente priista Gustavo Díaz Ordaz.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que pasando las elecciones buscará hablar con los normalistas, pues señaló que quienes manejan los recursos de estos centros de estudio obligan a los estudiantes a realizar "conductas antisociales” para tener accesos a los comedores o para estudiar.

“Vamos a hablar con toda claridad y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz”, expresó López Obrador.

“Sin duda se ha avanzado pero falta más, y se va a seguir apoyando, tanto en el caso de las normales como en escuelas como Chapingo, donde estudian los hijos de campesinos, la gente más humilde, más pobre. Van tener todo el apoyo siempre, es una convicción, nada más que ahí yo quiero, pasando las elecciones, hablar con todos los estudiantes y con todos los maestros, sobre este asunto, porque también hay abusos en el manejo de los fondos en el caso de las normales.

"Se entregan los recursos y no se distribuyen con equidad. Esa es la información que quiero presentar en su momento para decir vamos a apoyar siempre”, declaró el Presidente.

“¿Estos abusos de parte de quién son?”, se le cuestionó.

“De los que tienen el manejo de las normales, y a veces con medida de represión al interior de las normales, o sea, de grupos que tienen el control en las normales hasta obligan a los alumnos a tener conductas antisociales, para tener el derecho al comedor, para tener la posibilidad de estudiar.

“No queremos cacicazgos. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere y ya no es el tiempo de los caciques, entonces, si es una cauda de los más justa que puede haber, pero no debe de utilizarse por nadie para medrar, pero eso lo vamos a tratar bien después”, dijo

El presidente López Obrador aseguró que no se busca tener injerencia en la vida pública de las normales o en las universidades, donde hay rectores que llevan más de 30 años dirigiéndolas.

Apuntó que su gobierno no “puede guardar silencio y quedarse callado” en actos que calificó como “indebidos”.

“No nos vamos a meter en la vida interna de las universidades que son autónomas, en la vida interna de una universidad que es autónoma, pero no podemos guardar silencio, no nos podemos quedar callados; y de la comunidad universitaria de que se trate, debe de saber que eso es indebido, no se puede dar ese ejemplo en una universidad”, refirió.

Señaló que se apoyará a todas las normales rurales del país para que nada les falte, como becas, alimentación, educación gratuita y de calidad, y que saliendo de las normales, agregó, tengan automáticamente su plaza para trabajar como maestros ante la Secretaría de Educación Pública.

ed