Al expresar “que se escuche bien, que se oiga lejos de que nosotros siempre vamos a respetar la libertad de expresión”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener periodistas “alquilados” y “comprados”.

En su última conferencia mañanera de este año en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su gobierno respeta la libertad de prensa: “No hemos censurado a nadie, pero no ahora, desde que estamos luchando. Fui jefe de Gobierno, no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie”.

“No mandamos a atacar a nadie, no tenemos periodistas alquilados, comprados, y por eso no pasa nada. Tenemos diferencias porque el periodismo, con honrosas excepciones, estaba por entero, entregado a la mafia del poder en México, del poder económico y del poder político”, expresó López Obrador al acusar que “hay un grupo de periodistas tan ricos en el país”.

Al final de su última mañanera del año, López Obrador convocó a los asistentes a la mañanera a tomarse una foto con él en el Salón Tesorería, con motivo de fin de año.



Foto: Captura de pantalla

López Obrador atendió la petición del youtuber Carlos Pozos “Lord Molécula”, quien el pasado miércoles le pidió que se tomaran una foto.



