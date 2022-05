AMLO no siembra división entre las instancias de gobierno: Adán Augusto López

Ante empresarios de Querétaro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que aunque existen diferencias ideológicas entre los tres órdenes de gobierno, la administración federal no promueve la división, sino que trabaja de manera coordinada con estados, municipios y el sector privado a fin de generar condiciones para que México salga adelante.

“Soy de los que creen que ningún gobernante, ningún presidente trabaja pensando en dañar a una parte de los mexicanos; se trata todos los días de construir sinergias y generar condiciones para que México pueda salir adelante”, enfatizó.

Acompañado de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, el titular de Gobernación rechazó que el gobierno federal “siembre” la división entre las otras instancias gubernamentales.

“En el Gobierno de México trabajamos muy de la mano, es nuestra obligación, nosotros no podemos estar sembrando la división entre las instancias de gobierno, eso no ayuda a nadie, no ayuda a una sociedad a la cual estamos todos los días obligados a darles mejores condiciones de vida”.



Al reunirse con empresarios locales en el Club de Industriales de la capital queretana, reconoció que la industria privada también contribuye a erradicar la pobreza en el país.

“El combate a la pobreza no puede ser un monopolio, tiene que combinarse la iniciativa privada con el sector público, tiene que haber políticas públicas que permitan darle estabilidad y seguridad pública” a los mexicanos, puntualizó.

En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es importante la labor que realizan los empresarios del país, ya que es la clave del desarrollo económico, porque da certeza y tranquilidad sobre los ingresos de las familias.

Reconoció que para crecer económicamente se requiere de las y los empresarios socialmente responsables, pues “si hay crecimiento, hay empleo; si hay empleo, hay bienestar; si hay bienestar, hay paz y tranquilidad en el país”.

Agregó que la dependencia que encabeza tiene el objetivo de pacificar al país mediante la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual está preparada para la persecución del crimen organizado y de “cuello blanco”, bajo la política de cero impunidad.

En el evento, en el que se hizo entrega del reconocimiento por trayectoria empresarial a Salvador Hernández Mujica, los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el gobernador de Querétaro, destacaron la incansable labor del empresario galardonado, en beneficio del desarrollo del país.

