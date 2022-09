AMLO. “No me meto en eso”; ante división de Morena en el Senado

Ante la confrontación y división que vive Morena en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y afirmó que no se mete en confrontaciones, diferencias o disputas de su partido.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no interviene en asuntos de otros poderes y afirmó que la postura de su gobierno es la de garantizar la libertad y que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta liberad y que se garantice el derecho a disentir.

“Miren cada quien es responsable de sus actos, en el caso de nuestra postura, es garantizar la liberad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar - ayer lo dije - el derecho a disentir. Eso es proprio de una democracia.

“Yo no intervengo en asuntos de otros poderes, ni siguiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación en la organización a la que pertenezco, aunque ahora tengo licencia, porque soy presidente de todos los mexicanos de la República, entonces no me meto en eso”, dijo.

maot