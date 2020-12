El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene una oposición "muy fuerte", pero destacó que los sectores que calificó como conservadores han actuado de manera pacífica y no violencia, por lo que manifestó que “no hay nada que temer”.

“La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer”.

En conferencia de prensa en el salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal aseguró que tiene que haber oposición, como la Alianza Federalista, pues señaló que si no México viviría en una dictadura y no habría democracia.

“Es legítimo que haya gobernadores que estén en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), de Nuevo León (Jaime Rodríguez), de Tamaulipas (Francisco García Cabeza de Vaca), y otros.

Leer también: O se renegocia el pacto federal o nos salimos: Alfaro

“Es normal a la democracia, nada más es que se siga actuando por la vía pacífica, y en el marco de la Constitución, de las leyes y que haya debate, diálogo, que se informe a la gente, que se argumente, que cada quien dé su punto de vista, prohibido prohibir”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que sería muy aburrida la vida si toda la población pensara de la misma manera.

“Nos pasaríamos bostezando, no se puede, porque los pueblos son más que los gobiernos, o sea, el poder dimana del pueblo, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, eso no hay que olvidarlo, entonces en Jalisco, Nuevo León, en Tamaulipas, manda el pueblo”, dijo.

hm