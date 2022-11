AMLO: No es cierto que no trabajo, estoy más aplicado que nunca, estoy con todo

Al criticar que “ya hay quienes están pateando el bote” y contando los días para dejar la Presidencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no es cierto” que no trabaja.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que a 23 meses de dejar el gobierno, está más aplicado y está “con todo”.

“Ya hay quienes están pateando el bote, ya contando cuántos días me faltan, horas, minutos segundos”, dijo entre risas.

“Pobres de ellos porque no es cierto de que no trabajo. Estoy más aplicado que nunca, siempre he trabajado mucho para la transformación, y ahora más porque, imagínense, me faltan menos de 23 meses y ya cierro mi ciclo.

“Entonces estoy con todo, con todo. Sin embargo, hay quienes ya quisieran que esto se terminara, les molesta mucho y además están pensando de que van a regresar por sus fueros, se equivocan, que no se hagan tantas ilusiones, ya esto cambió y sobre todo ya cambió la mentalidad del pueblo”, declaró López Obrador.



ed