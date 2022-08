AMLO no descarta crear una aseguradora; “no es tan complejo”, afirma

Al igual que lo hizo con el Banco del Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que su gobierno vaya a crear su propia aseguradora, pues criticó que el gobierno federal gasta “muchísimo dinero” en seguros.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que crear esta aseguradora “no es tan complejo”.

“¿Cuánto paga de seguros el gobierno? Muchísimo dinero. Y esto no lo descartamos, porque no nos vamos a meter en todo, pero podemos ahorrar y tener una aseguradora, y eso no es tan complejo. Claro que para los dogmáticos del neoliberalismo esto es un sacrilegio, pero pues voy a ofrecer disculpas”.

“Lo mismo, el Banco del Bienestar, un banquero de estos muy conservadores me mandó a decir que no estuviese yo pensando que echar a andar un banco era construir casitas. Hacía referencia a la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Claro que no es construir casitas, que, por cierto, no son casitas, son muy buenas sucursales”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal garantizó que el próximo año se contará con 3 mil sucursales del Banco del Bienestar en las zonas más apartadas del país.

Destacó que construir cada una de las sucursales solo cuesta entre 3 millones y 3 millones 500 mil pesos “porque la están haciendo los ingenieros militares y se está haciendo con honestidad”.

“Si esto se hiciera en el sistema de corrupción que había, que prevalecía, ni estuviesen las cerca de 2 mil sucursales que vamos a tener ya a finales de este año, equipadas. A mediados del año próximo tenemos ya dos mil 700, y con las que ya existían vamos a tener tres mil sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, en las zonas más apartadas”.



