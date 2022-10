AMLO. Llegada de Javier May a Fonatur no fue por observaciones de la ASF al Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro que la llegada de Javier May a Fonatur fue para imprimirle más velocidad la construcción del Tren Maya, no por las observaciones que hizo la ASF a la obra.

“La decisión de hacer cambios en Fonatur fue para imprimirle más velocidad en la obra, por eso está Javier May que es senador con licencia y estamos disponiendo de los mejores cuadros, porque no se trata de cargos, sino de encargos, nos estamos desdoblando porque si no no avanzamos”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseguró que es normal que haya observación del órgano superior de fiscalización como en otras obras.

Reiteró que pese a los obstáculos, el Tren Maya estará concluido en diciembre del 2023, porque se están “aplicando” día y noche y están trabajando muy bien las empresas.

Para los “ecologistas”, dijo, el Tren será eléctrico de Mérida, Cancún, Tulum y Chetumal

“Ayer Marcelo (Ebrard) se reunión con Alston para ver lo de los trenes”.

