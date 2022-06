AMLO llama sociedad a no hacer justicia por su propia mano

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no hacer justicia por su propia mano, porque eso no corresponde a una sociedad responsable y pidió tener confianza en las autoridades porque ya no hay impunidad.

“Nosotros no protegemos a delincuentes y se castiga a quien comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, además si significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable”.

A 10 días del linchamiento y asesinado del joven Daniel Picazo en una comunidad de Huachinango, Puebla, el presidente López Obrador expresó:

“Decirle a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir”.

Señaló que no hay protección para ninguna persona, las personas que comenten un delito se han ido entendido, hemos ganado en ese terreno, sin embargo, lamentablemente se siguen presentaron estos hechos.

Aseguró que los linchamientos y falta de profesionalización de las policías es una herencia de los gobiernos neoliberales de más de tres décadas, porque estaban dedicados a facilitar el saqueo.

“No les importaba a nada, todo era simulación hasta creaban instituciones autónomas para la transparencia, para la defensa de derechos humanos, pero todo era formalidad en el fondo el gobierno estaba dedicado a facilitar el saque de una minoría, era un gobierno faccioso, les importaba la gente el ejemplo es que no había policías federales, crearon la Policía Federal de manera deficiente y clonarlo no importante de ahí salió García Luna y muchos otros que están en la cárcel”.

