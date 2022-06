AMLO. Llama a la integración de América ante crecimiento comercial de China

Tras el inicio ayer de la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se debe buscar la integración del continente ante el crecimiento comercial de China.

“Si continúa esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años, China va a tener el dominio del 70 por ciento del comercio en el mundo, y América del Norte vamos a estar en el 4 y el 10 por ciento, y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que lo más recomendable es que “nos integremos en América y se constituya porque hay mucho potencial en una región fuerte en lo económico y en lo comercial”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó “a que le bajen” a los grupos que se opusieron en Estados Unidos a invitar a todos los países del continente a la Cumbre, y que no estén pensando solo en sus intereses.

“Decirle a estos grupos al interior de Estados Unidos, ‘bájenle, no estén pensando nada más en sus intereses’, por legítimos que sean y que son hijos de cubanos que salieron cuando la revolución, y que todavía tienen ese coraje ¿qué no podemos perdonar, qué no podemos pensar que con nuestras actitudes, odios, se está afectando a millones de personas?”, cuestionó.

maot