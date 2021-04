Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al juez Juan Pablo Gómez Fierro por entregar amparos en contra de su reforma al sector eléctrico y por haber concedido las primeras suspensiones al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por lo que manifestó que le tiene confianza al Poder Judicial, pero no mucha confianza a algunos jueces.

En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recriminó que el juez Gómez Fierro ha concedido estos amparos en cuestión de horas.

“La verdad es que no le tenemos mucha confianza a algunos jueces, le tenemos confianza al Poder Judicial, como institución, pero los jueces, magistrados y también no todos para no generalizar", dijo el presidente.

“Miren el caso de este juez tan famoso que en horas concede amparo para las empresas eléctricas extranjeras y así - tronando sus dedos- en horas concede amparos a las telefónicas, que no quieren que haya registro de las tarjetas que se utilizan para usar los celulares y proteger a la gente de la delincuencia, y el juez. él mismo le da amparos”.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, ha entregado al día de hoy cinco suspensiones al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Debido a esto, estas cinco personas no están obligadas, por ahora, a registrar sus datos personales y biométricos en el Padrón y que sus líneas de telefonía celular no sean canceladas por esta falta.

