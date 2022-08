A AMLO "le conviene" que yo sea su sucesor, por mi experiencia y madurez: Monreal

El líder de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que al presidente Andrés Manuel López Obrador le conviene que él sea su sucesor, pues dijo que es quien tiene más madurez, experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad para llevar a México a mejores estadios.

Desde Cancún, Quintana Roo, a donde acudió para ofrecer un taller sobre procesos legislativos a congresistas locales, reiteró que no va a declinar y sostuvo que llegará hasta el final en sus aspiraciones.

Asimismo, denunció que sigue sin haber piso parejo en la contienda entre las llamadas "corcholatas", y acusó que en varios estados, incluido Quintana Roo, hay bardas y espectaculares promocionando a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, jefa de Gobierno y secretario de Gobernación, respectivamente, por lo que les recomendó a “tener cuidado porque pueden incurrir en actos anticipados de campaña, porque no son tiempos de promoción personalizada y las bardas y los espectaculares ahí están a la vista”.

Monreal Ávila mencionó que debido a que la Nomenklatura de Morena, no ha fijado reglas claras, no “hay piso parejo”, pero él no se desesperará y seguirá trabajando más duro para obtener la candidatura presidencial de su partido porque tiene calidad moral para aspirar porque él es fundador de ese movimiento.

En este sentido, consideró que el hecho de que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard -secretario de Relaciones Exteriores-, sean mencionados por el presidente les da ventaja, por lo que reiteró que el piso no está parejo en la contienda.

“Desde el momento en que sólo se refiere a los tres, por supuesto que no hay ‘piso parejo’, pero esto -lo único- que me genera es mayor compromiso y trabajar más”, señaló.

