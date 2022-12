En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Pedro Castillo sigue siendo el mandatario de Perú, ante su destitución, y anunció una “pausa” en las relaciones con ese país.

En el Salón Tesorería, López Obrador no reconoció a Dina Boluarte como presidenta de Perú y descartó retirar al embajador de México en ese país.

“Lo del reconocimiento no existe ante la diplomacia mexicana”, dijo.

La “pausa” con Perú

“¿Ya se decidió que se hará con la presidencia de la Alianza (del Pacífico), si la mantendrá México?”, se le preguntó.

“No sabemos, por lo mismo. Hay que esperarnos”, respondió.

“Presidente, ¿cuál es el estatus de la relación México-Perú?, le cuestionaron.

“Pues está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”, respondió.

“Se va a retirar al embajador”, se le cuestionó.

“No, no”, respondió.

“¿Para México, sigue siendo Pedro Castillo el presidente de Perú?”, se le cuestionó.

“Sí”, dijo López Obrador.

La “pausa” con España

En su conferencia mañanera del 9 de febrero de este año, el presidente López Obardro también anunció desde la mañanera una “pausa” con España.

Al acusar en el Salón Tesorería el “lobby los que se dedican a los negocios jugosos al amparo del poder y antes eran como dueños de México”, el presidente de México anunció la pausa:

“Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena relación… Y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban.

“Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes”.

“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces, vamos a esperar, porque era mucho”, agregó López Obrador en febrero pasado.

Gobierno español da por superada la "pausa" con México que pidió AMLO

El 2 de diciembre pasado, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Pilar Cancela, dio por superada este viernes la polémica de la "pausa" de relaciones que pidió el presidente mexicano.

"Está superado, eso ya no existe, está en el olvido. Vamos a mirar al futuro", dijo Cancela en declaraciones a EFE tras un encuentro con empresarios españoles en la capital mexicana.

Además, la secretaria de Estado destacó que las relaciones bilaterales están consolidadas "al máximo nivel" y que están abriendo una "nueva etapa de diálogo".



ed