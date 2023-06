Independiente de su línea editorial, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que Proceso haya decidido convertirse en una revista mensual.

“Lamentó la decisión de Proceso que no se va a publicar cada semana, sino cada mes”, expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador refirió que Proceso fue una gran revista y dicho por el escritor Carlos Fuentes, “Julio Scherer -extinto fundador y director de Proceso/ era el Francisco Zarco del siglo XX, por eso es muy lamentable que ahora van publicar cada mes y no cada semana”.

El Presidente mencionó que se debe tomar en cuenta que las cosas han cambiado porque ya no se usa el papel y se puede tener una revista en una plataforma de Internet: “Es irse acomodando a las nuevas circunstancias, independientemente de la línea editorial, que muchos no han querido revisarla y por eso no les ha ido bien”.

Criticó otra vez que en México no hay medios de comunicación, sino de manipulación para leer mentiras, insultos y calumnias.