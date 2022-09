AMLO. La única presión a la Corte sobre la prisión preventiva ha sido en la mañanera

Luego de que cuatro ministros se pronunciaron en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la única presión que ha hecho es abordar el tema en sus conferencias mañaneras.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que no es igual a los presidentes anteriores. “No, no, nosotros no somos iguales, puede ser que sea presión porque tocamos el tema, cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo…

“Yo no hablo de los jueces, yo hablo desde aquí porque se la importancia y la fuerza que tiene la opinión pública en una democracia”.

El presidente López Obrador insistió que si el Poder Judicial invalida el artículo 19 de la constitución está interviniendo en la esfera de otro poder.

“Imagínese que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, se borra al Ministerio Público y el derecho a las victimas y a quienes se libera a los que tienen dinero, influencias, es hasta un riesgo para las jueces porque es plata o plomo”.

El presidente López Obrador planteó que lo ideal es que se proponga la reforma constitucional y al mismo tiempo se defina un mecanismo de purificación del Poder Judicial, porque si impera la corrupción en los jueces no hay justicia y buscar los mecanismos de protección.

