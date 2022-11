AMLO: La distribución de ingreso de nuestro gobierno es única, no se daba en décadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que aunque no se tenga crecimiento, la distribución de la riqueza en lo que va de su gobierno no tiene antecedente en el México moderno, pues señaló que sexenios anteriores había crecimiento, pero se acumulaba en pocas manos y en cambio, su modelo económico es crecimiento con bienestar.

López Obrador hizo la declaración luego que este miércoles, el empresario Carlos Slim declarara que el crecimiento económico en México “ya se empezó a dar” debido a la confrontación entre Estados Unidos y China.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que lo importante es crecer con una mejor distribución del ingreso y crecer con educación, salud y buenos salarios.

“La distribución del ingreso o la riqueza, en eso no nos van a ganar, porque aunque no tengamos crecimiento, la distribución de la riqueza del gobierno nuestro no tiene antecedentes en el México, vamos decir moderno. La distribución de ingreso de nuestro gobierno es única, no se daba en muchas décadas, eso es lo que me llena de satisfacción, porque antes había crecimiento, pero se acumulaba el dinero en pocas manos o no se distribuía con justicia, y el modelo nuestro, es crecimiento con bienestar.

“Lo decía el maestro don Jesús Silva Herzog, gran maestro, decía: ‘progreso sin justicia es retroceso’; o sea, no es nada más crecer sino distribuir, que haya bienestar.

“Por eso la diferencia con los conceptos de crecimiento y desarrollo, cuando comenzó la política neoliberal dejaron de hablar de desarrollo y todo fue crecimiento. El crecimiento es un parámetro que no tiene que ver necesariamente con el bienestar, porque una cosa es crecer pero acumulando en pocas manos, el desarrollo es crecer con una mejor distribución del ingreso, es crecer con educación, con salud, con buenos salarios”, añadió López Obrador.

También lee: Salvador García Soto.- La batalla por el INE y el futuro de la democracia

ed