Al comparar el proceso judicial que se sigue contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, con su proceso de desafuero en 2005, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se debe utilizar la justicia con propósitos políticos.

“Un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero, que Fox no quería que yo apareciera en la boleta como candidato y llamó al presidente la Suprema Corte de Justicia (Mariano Azuela)”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, al justificar su apoyo a Fernández de Kirchner en una declaración firmada en conjunto con sus homólogos de Bolivia, Luis Arce, y Colombia, Gustavo Petro.

“¿Qué seguridad tiene usted de la inocencia de Cristina Fernández?”, se le cuestionó.

“Pues la seguridad de que me lo pide el presidente Alberto. Además de ser una gente recta, honesta, es abogado y buen abogado, entonces no me va a pedir algo que no esté él seguro de que se trata de una injusticia”, expresó.

Al hablar del caso de Cristina Fernández, López Obrador consideró que en el de Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces PGR y ahora preso en el Reclusorio Norte, “es totalmente otra cosa”, pues el priista “inventó” la llamada verdad histórica del Caso Ayotzinapa.

“Lo de Murillo Karam, pues es totalmente otra cosa, es opuesto. Él era procurador; suceden estos hechos lamentables y él inventa lo sucedido, y algo muy grave, porque estamos hablando de la desaparición, el asesinato de 43 jóvenes. Eso también es una lección, eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad”, expresó.



