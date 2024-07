El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, debe informar de que habló con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y magistrados del TEPJF en una cena durante el pasado proceso electoral.

“¿Por qué se quedan callados?”, reclamó.

Por tercer día consecutivo el Mandatario dijo que la presidenta del Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de informar sobre un asunto que es de interés público.

“Me llama la atención le han hecho tres entrevistas a la presidenta de la SCJN la señora Piña y nadie le pregunta sobre porque se reunió con la presienta del PRI en una cena en el proceso electoral”

“O al otro ministro el que es su asesor, (Juan Luis González Alcántara) Carrancá, porque fue en su casa, en una residencia en Las Lomas, porque no les preguntan o por qué ellos no informan, ¿qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿por qué se quedan se quedan callados?”

El presidente López Obrador dijo los periodistas deben preguntarle a la ministra Norma Piña si es cierto que se reunió con Alejandro Moreno.

“Pero no he escuchado o no estoy enterado que haya una explicación sobre esto y nadie dice nada, hay un silencio cómplice”.

“Sería bueno que nos dijeron cómo estuvo, ya si nos quieren decir que cenaron, qué vino, si fue nacional o vino español, francés y de qué hablaron, porque a vida pública tienen que ser cada vez más pública”.

