El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el conservadurismo y la oligarquía de Argentina son los que están detrás de la inhabilitación de la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, porque no quieren que sea candidata.

“Es una venganza en contra de la vicepresidenta de Argentina, y también es un actuar antidemocrático porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que no sea candidata, sin duda es un asunto político y parecido a lo de Lula en Brasil, la derecha, el conservadurismo tiene mucho control en el caso de Argentina…”

“En todas partes los medios siguen siendo muy poderosos, en el caso de Argentina, Clarín es muy muy influyente, tienen mucha fuerza la derecha, le tengo mucha confianza al presidente Alberto Fernández porque además de ser una persona íntegra, es abogado, es de los que ayudó al juicio que se impuso a Lula, entonces leí su comentario sobre cómo era un asunto montado sin fundamento legal, nada más que este Tribunal está manejado por la oligarquía de allá, por el conservadurismo entonces es una venganza”.

El presidente López Obrador envió un abrazo solidario a la vicepresidenta y al pueblo de Argentina.

“Me puede mucho la respuesta de Cristina enfatizando que no irá de candidata. Una actitud muy digna y esto demuestra que no es una mujer ambiciosa, vulgar porque no va a ir de candidata, para empezar tiene fuero y va a estar hasta diciembre del año próximo, hasta las elecciones y sin ser candidata ella va a seguir siendo dirigente”.

Señaló que Fernández, desde su trinchera, ayudará mucho para que continúe el progresismo en Argentina y no el regreso de quienes endeudaran a ese país con la complicidad del FMI y de Estados Unidos.

“Si se trata de hablar de corrupción ellos son los corruptos”, dijo el presidente López Obrador.

