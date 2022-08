AMLO. INE y Tribunal Electoral se hacen de la "vista gorda" para proteger al bloque conservador

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es necesaria su reforma electoral, pues aseguró que no hay garantías de imparcialidad ni en el Instituto Nacional Electoral (INE) ni en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quienes acusó de estar integrados por personas que, en su mayoría, no tienen vocación democrática.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que ambos organismos electorales se hacen de la "vista gorda" o actúan de manera tendenciosa para proteger al bloque conservador y solo sancionar a quienes "no ven con buenos ojos".

Señaló que su reforma electoral busca que los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF sean elegidos por el pueblo y que no sea un asunto de asignación de cúpulas, sino del voto directo de los mexicanos.

“¿Qué otra cosa nos falta? Bueno, pues la reforma electoral, porque no hay garantías de imparcialidad en los organismos actuales, ni en el INE ni en el Tribunal Electoral, son organismos que en su mayoría están integrados por personas, mujeres y hombres que no tienen realmente vocación democrática.

“Entonces, sí requerimos un cambio y lo que estamos proponiendo es una reforma para que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo, que no sea un asunto de asignación de las cúpulas, sino que con voto directo todos los mexicanos puedan elegir a quienes van a formar parte de este poder electoral autónomo, que nos dé garantías a todos de que se va a respetar el voto, de que ya no va a haber fraudes electorales, todo lo que sucedía y sigue pasando porque los organismos electorales se hacen de la vista gorda o actúan de manera tendenciosa, protegen a los del bloque conservador, que fueron los pusieron ahí, y sólo sancionan a quienes no ven con buenos ojos”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que su propuesta de reforma busca también reducir el presupuesto de partidos, bajar el número de legisladores “porque son muchos”, así como el presupuesto que recibir los organismos electorales.

“Reducir los gastos del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, porque es de los institutos más costosos, si no es el que más recursos consume en el mundo, porque ganan mucho tanto los consejeros como los magistrados, y es muy grande el aparato burocrático y además, que eso es lo peor, no dan confianza, no transmiten confianza.

“Y esto es parte de la historia antidemocrática de México y queremos corregirlo, queremos que se establezca un autentico, un verdadero sistema democrático y que se actúe con rectitud y se impida, se destierre para siempre el fraude electoral”, agregó.

