El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha cumplido en resolver conflictos agrarios, “muchísimos más” de los que se comprometió.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador cuestionó a una periodista, quien le planteó denuncias por la falta de respuesta a problemas agrarios.

“Yo quiero que me digas en dónde, durante el tiempo que estuvimos en la oposición, hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto; al contrario, no solo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más problemas agrarios”, expresó López Obrador.

Al insistirle la reportera sobre los conflictos agrarios, López Obrador respondió: “Estoy haciendo muchísimo más. Yo hice en el Zócalo, y es de dominio público, 100 compromisos y solo me falta cumplir uno y te invito a que hagas la revisión porque fue público”.

Admitió el presidente López Obrador que la impunidad impera el los tribunales y en la Procuraduría Agraria “porque era algo que estaba muy enraizado, era el principal problema del país”.

“Estamos combatiendo la corrupción, no hay duda”, expresó al sacar un pañuelo blanco.

“Nosotros vamos a seguir luchando por convicción, por principio. Nosotros no nos vamos a cansar y el país se está transformando y la gente lo sabe, la mayoría de los mexicanos lo sabe (...) nos tienen confianza y hemos avanzado.

“Y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido”, agregó el Presidente.

