El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caída de una trabe del elevado de la Línea 12, que resultó en la muerte de 23 personas, se hará una investigación a fondo, sin miramientos, para fincar posibles responsabilidades.

"Como lo expresó la Jefa de Gobierno, ya he dicho que respaldamos su postura, se hará una investigación a fondo", dijo el presidente.

“Sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió y a partir de ese dictamen que legalmente está a cargo de la Fiscalía General de la República y del Gobierno de la Ciudad de México, más el dictamen de expertos independientes que a nivel internacional conocen sobre estos asuntos, a partir de eso se va a fincar la responsabilidad”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo coincidió con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en que no pueden caer en el terreno de la especulación, ni mucho menos señalar, sin tener pruebas, a los posibles responsables.

“Vamos a que se haga la investigación pronto, porque eso también es importante se va a informar a los ciudadanos”.

Aseguró que en este caso Se hablar con la verdad, no se ocultará nada y se actuará con responsabilidad.

“No se ocultará nada, se va a actuar con responsabilidad. No se ocultan las cosas. Se habla con la verdad.

No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, concluyó el presidente.

