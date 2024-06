El gobierno de México se encuentra en negociación con las autoridades de Francia para solicitar ayuda para encontrar los cuerpos de dos marinos que se encuentran desaparecidos, después de un accidente que sufrieron en un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar), el pasado 6 de marzo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El accidente se produjo a 370 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras los elementos de Marina realizaban prácticas institucionales; y causó la muerte de tres elementos y heridas a otros tres.

“Estamos viendo con Francia, pero va a quedar constancia de que en casos así, no se puede dejar a ningún minero sepultado, y hay que buscar la forma de rescatar los cuerpos y de entregarlos a los familiares. Que es lo que también estamos buscando, por encima de todo, en el caso de Ayotzinapa, los cuerpos”, aseguró en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

AMLO asegura que si no alcanzan a recatar los cuerpos de los 63 mineros de Pasta de Conchos lo hará Claudia Sheinbaum

Explicó que primero se acercaron con el gobierno de Estados Unidos, pero no obtuvieron apoyo porque no cuentan con el equipo necesario para realizar este tipo de rescates.

“El almirante (Rafael Ojeda Durán, titula de la Semar) está haciendo todo, igual que lo de Acapulco, pero Estados Unidos no puede ayudar, no tienen, parece material, el equipo para eso, para entrar a esas profundidades. Porque, además, ellos tienen en su concepción de que cuando suceden accidentes así, el homenaje es que queden en el mar, se les hace toda la ceremonia, pero no se piensa en el rescate”, expresó.

Abundó en que los familiares de los marinos desaparecidos se le han acercado para solicitarle que encuentren los cuerpos, y les sean entregados.

Marina establece como falta grave la negativa entre su personal a realizarse exámenes médicos

“Ahorita, tenemos un asunto con familiares de unos marinos, pilotos de un helicóptero que tuvo un accidente, más que están a mil 500, 2 mil metros. Entonces, sus familiares, como es natural, lo mismo que son seres queridos, la mamá de uno de ellos me han visto”, dijo López Obrador.

















maot