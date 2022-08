AMLO garantiza que no aumentarán gas ni luz en invierno, pese a “inquietud” en Asia

Tzompantepec, Tlaxcala.- Ante la llegada de las bajas temperaturas y el invierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que, a diferencia de otros países que han subido el precio del gas y de la electricidad como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania y por la reciente "inquietud" entre Estados Unidos y China, en México no aumentarán estos servicios.

Al supervisar el plan de salud IMSS-Bienestar en este municipio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que para no tener este problema que tienen otras naciones, su gobierno está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no se permite el robo ni la corrupción.

“Estamos también cuidando que no aumente el precio de la luz como están sucediendo en otros países. Ahora por la guerra de Rusia y Ucrania, por todo esto que, también ojalá y se calme la inquietud en Asía, pues están subiendo los precios del gas y de la luz y viene el invierno y no queremos que la gente en otros países padezca, y asegurarle que en nuestro país no vamos a tener este problema porque estamos fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y garantizarles que no va aumentar el precio de la luz”.



“Todo esto lo podemos hacer porque hay dos acciones que son fundamentales y ustedes lo saben: la primera es no robar, no permitir la corrupción, porque eso es lo que más daña y eso era lo que impedía que nuestro pueblo saliera adelante, porque el gobierno no estaba al servicio del pueblo, era un facilitador de una minoría para hacer negocios ilícitos y para la corrupción, ahora que no se permite la corrupción”.

Acompañado por Zoé Robledo, director del IMSS y por la gobernadora Lorena Cuéllar (Morena), el Mandatario federal aseguró que debido a no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, su administración está ahorrando “muchísimo” dinero

“Pero no son ciento de millones (sino) miles de billones de pesos, porque se dedicaban a saquear al país. Entonces la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque hay ahorros y con eso se puede financiar el desarrollo y bienestar del pueblo.

“Y lo otro que funciona muy bien, aporta recursos es la austeridad republicana el que no haya lujos en el gobierno, que no haya sueldes elevadísimos, que no haya viáticos, que no haya aviones de lujo, que se cuide el presupuesto que es dinero del pueblo, que es dinero sagrado”, afirmó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rcr