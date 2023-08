El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la convocatoria que lanzó ayer lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para elegir a un nuevo rector, pues señaló que es un tema que corresponde exclusivamente los aniversarios.

Sin embargo manifestó que “desea de todo corazón” que haya democracia, justicia, honestidad, autonomía, y que no haya cacicazgos, y en donde señaló que “los caciques duran hasta que el pueblo quiere”

En conferencia de prensa matutina, se le pidió al Ejecutivo federal su opinión sobre el lanzamiento de la convocatoria de la UNAM para elegir a quien sustituya al actual rector Enrique Graue.

“Nada, nada, es autónoma la Universidad, a ellos les toca resolverlo, a los universitarios. Ellos tienen que resolverlo, si están lanzando una convocatoria, es porque lo están haciendo de conformidad con el marco legal vigente, pero no me corresponde a mí opinar. Es una cuestión de los universitarios los que tienen que resolver esto.

“Yo deseo, eso sí, de todo corazón que haya democracia, justicia, y honestidad y desde luego autonomía, pero en el sentido estricto, autonomía, que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo debe de decir, pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, declaró.

Ayer lunes, la Junta de Gobierno de la UNAM abrió el proceso de sucesión en la rectoría que finaliza este año Enrique Graue.

En un comunicado, la Junta de Gobierno informó que, con base en sus atribuciones, el próximo 21 de agosto emitirá la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá el cargo de rector de la máxima casa de estudios para los próximos cuatro años y que comprende el periodo 2023-2027.

De acuerdo con la información, la convocatoria establecerá las distintas etapas del proceso y se prevé recibir opiniones de la comunidad.

