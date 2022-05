El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la periodista Elena Poniatowska, que hoy cumple 90 años, a quien consideró una extraordinaria escritora con dimensión social y profundo amor al pueblo de México.

“Elenita la queremos mucho, es un ángel, es una extraordinaria escritora con dimensión social desde 1968”, así se refirió el mandatario a la autora de libros como “La Noche de Tlatelolco”, y “Tinísima”, entre otras.

En conferencia de prensa, el Mandatario lamentó que no podrá asistir a su homenaje que se llevará a cabo este mediodía en el Palacio de Bellas Artes, pero insistió en sin duda “es la mejor escritora de México”.

“Ofrezco disculpas para que no haya celos y sentimientos, pero se conjugan dos elementos: el trabajo intelectual y el amor a la gente, el amor a los demás y eso es muy difícil, porque hay grandes escritores y no le tiene mucho amor al pueblo y hay quienes le tienen mucho amor al pueblo, pero no escriben bien. Y aquí son las dos cosas”.

El Presidente expresó su satisfacción por el homenaje que se llevará a cabo a la también cronista, ensayista, novelista y cuentista ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2014.

“Estoy muy contento de que Elenita sea homenajeada y la queremos mucho. Vamos a estar en Sonora (por eso no asistirá), pero me va a representar Jenaro Villamil”, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

maot